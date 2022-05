Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in ehemalige Kirche

Engelskirchen (ots)

Im Pfarrweg in Osberghausen sind Unbekannte in ein Firmengebäude eingedrungen und haben ein Navigationssystem, eine Musikanlage und ein Notebook gestohlen. Zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 11 Uhr am Donnerstag (12. Mai) verschafften sich die Täter durch einen aufgehebelten Hintereingang Zugang in das Gebäude, bei dem es sich um eine ehemalige Kirche handelt. Im Inneren durchwühlten die Täter sämtliche Räume nach möglichem Diebesgut. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell