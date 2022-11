POL-KS: Kassel-Wesertor: Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus

Kassel (ots) - Lohfelden (Landkreis Kassel): Unbekannte Einbrecher haben am gestrigen Donnerstagnachmittag ihr Unwesen in einem Mehrparteienhaus in der Parkstraße in Lohfelden getrieben. Mit einem Hebelwerkzeug gingen die Täter gewaltsam drei Wohnungstüren an. Während sie in einem Fall scheiterten und die Tür nicht aufbrechen konnten, gelang es ihnen in den beiden ...

