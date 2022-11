Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Wohnungseinbrüche in Lohfelden: Hinweise auf unbekannte Täter erbeten

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel):

Unbekannte Einbrecher haben am gestrigen Donnerstagnachmittag ihr Unwesen in einem Mehrparteienhaus in der Parkstraße in Lohfelden getrieben. Mit einem Hebelwerkzeug gingen die Täter gewaltsam drei Wohnungstüren an. Während sie in einem Fall scheiterten und die Tür nicht aufbrechen konnten, gelang es ihnen in den beiden anderen Fällen, in die Wohnungen einzusteigen. Dort begaben sie sich auf Beutezug und traten anschließend mit vorgefundenem Bargeld, Schmuck und Zigaretten die Flucht an. Die Tatzeit aller drei Einbrüche lässt sich momentan auf den kurzen Zeitraum zwischen 15:20 Uhr und 16:00 Uhr eingrenzen. Wie die ersten Ermittlungen der am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost ergaben, waren am Nachmittag zwei verdächtige Männer vor dem Mehrparteienhauses gesehen worden, die mit den Einbrüchen im Zusammenhang stehen könnten. Beide waren etwa 1,85 Meter groß und hatten kurze dunkle Haare. Einer der Männer trug eine weiße Trainingsjacke und hatte einen Ziegenbart, der zweite war mit einer schwarzen Trainingsjacke bekleidet.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu den Taten geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell