POL-KS: Autodiebe schlagen in Schauenburg zu: Zeugen nach Diebstahl von schwarzem Audi SQ5 gesucht

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Autodiebe haben in der vergangenen Nacht in der Hauptstraße in Schauenburg-Breitenbach einen schwarzen Audi SQ5 im Wert von ca. 25.000 Euro gestohlen. Von dem sieben Jahre alten Pkw mit grüner Firmenaufschrift auf der Heckscheibe fehlt trotz umgehend eingeleiteter europaweiter Fahndung jede Spur. Wann genau die Täter in der Nacht zwischen 1 und 4 Uhr zuschlugen, ist momentan nicht bekannt. Möglicherweise geht die Tat auf das Konto professionell agierender Diebe, die sich die Keyless-Go-Funktion des Wagens zunutze gemacht haben.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Kfz-Diebstahl werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zur Tat, auf die Täter oder den Verbleib des gestohlenen Audi geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

