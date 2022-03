Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Smartphones und Zubehör entwendet - Ortung führte zum Auffinden

Herford (ots)

(jd) Während einer Trainingseinheit drangen am Montag (28.3.) Abend ein oder mehrere bis dahin unbekannte Personen in die Umkleideräume einer Turnhalle an der Werrestraße ein: Als das Training gegen 18.30 Uhr beendet war, stellten zwei 13-jährige Herforder fest, dass ihre Smartphones sowie ein Paar Earpods nicht mehr in der Umkleidekabine waren. Die Gegenstände haben einen Wert von insgesamt 1.400 Euro. Der Trainer verständigte daraufhin die Polizei. Gemeinsam mit einem Elternteil konnten sowohl die Earpods als auch eines der Smartphones geortet werden. Beide Endgeräte zeigten als aktuellen Standort ein Mehrfamilienhaus in der Eimterstraße an. Im Rahmen von polizeilichen Maßnahmen konnten die entwendeten Gegenstände im Garten des Mehrfamilienhauses aufgefunden werden. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 22-Bewohner des Hauses, der im Verlauf der Maßnahmen das Diebesgut augenscheinlich im Garten verstecken wollte. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen und auch die Spurensicherung aufgenommen. Die entwendeten Mobiltelefone und Earpods konnten den Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

