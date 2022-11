Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unrat vor Imbiss platziert und angezündet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

In der Nacht zum heutigen Freitag mussten die Feuerwehr und die Polizei gegen 2:45 Uhr zu einem Brand an einem Imbiss in der Frankfurter Straße, nahe der Heinrich-Heine-Straße, ausrücken. Ein zufällig vorbeikommender Lkw-Fahrer war auf das Feuer vor dem Lokal aufmerksam geworden und hatte die Feuerwehr alarmiert, während er sofort mit zwei Feuerlöschern begann zu löschen. So konnte zwar eine weitere Ausbreitung des Brandes bis zum Eintreffen der Feuerwehr verhindert werden, allerdings wurde ein Fensterelement vollständig zerstört. Auch die Fassade des Imbisses war durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 4.000 Euro. Wie die Ermittlungen der eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte ergaben, war der mutmaßliche Täter zuvor gesehen worden, als er Papier und Sperrmüll vor dem Lokal platziert hatte und den Unrat anschließend ansteckte. Es soll sich um einen 40 bis 50 Jahre alten und ca. 1,80 Meter großen Mann mit Halbglatze/ schütterem Haar gehandelt haben, der eine graue Jacke, einen hellen Pullover sowie eine dunkle Hose trug. Möglicherweise soll es sich um einen Obdachlosen gehandelt haben. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter nicht gefasst werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung werden bei der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die am Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell