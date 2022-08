Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an PKW in Rhens

Wer kann Täterhinweise geben?

Boppard (ots)

Am 10.08.2022 zwischen 12:10 Uhr und 12:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz in der Bramleystraße in Rhens, gegenüber der Stadtmauer zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Wer Hinweise zur Tat und zu möglichen Tätern geben kann wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Boppard unter 06742 8090 zu melden.

