Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Albstadt-Tailfingen (ZAK): Radfahrer nach Unfall verletzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag an der Einmündung der Dorotheenstraße in die Hechinger Straße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Albstadt. Gegen 12.50 Uhr befuhr ein unbekannter Autofahrer die Dorotheenstraße und wollte in die Hechinger Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 29-jährigen Radfahrers, der die Hechinger Straße in Richtung Ortsmitte befuhr, und es kam zur Kollision. Die beiden Unfallbeteiligten unterhielten sich, stellten keinen Schaden an ihren Fahrzeugen fest und verließen einvernehmlich die Unfallstelle. Der 29-Jährige hatte durch den Aufprall jedoch leichte Verletzungen erlitten, die sich erst einige Zeit später bemerkbar machten. Er wurde in der Folge vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07432/9550 erbeten. (sm)

