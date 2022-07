Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Ingelheim (ots)

Am Freitag den 08.07.2022 kam es zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Talstraße in Ingelheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei parkte eine 54-jährige Ingelheimerin ihren Pkw gegenüber der Albert-Schweitzer-Schule in einer eingezeichneten Parkfläche. Durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug wurde der PKW der Ingelheimerin im Heckbereich beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein hellgrünes Fahrzeug handeln.

Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Ingelheim unter der Telefonnummer 06132/6551-0 oder per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell