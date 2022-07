Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ungeklärte Brandursache IBB Hotel

Ingelheim (ots)

Am Freitag, den 01.07.2022, kam es gegen 14:50 Uhr im IBB Hotel zu einer Auslösung des Brandmeldealarms. Durch die Feuerwehr Ingelheim konnte festgestellt werden, dass für diese Auslösung glimmende Papiertücher im Mülleimer in der barrierefreien Toilette im Treppenabgang zwischen C&A und H&M ursächlich waren. Bislang ist davon auszugehen, dass kein Sachschaden entstanden ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

