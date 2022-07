Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Unbekannter Täter setzt Baumstämme in Brand

Bubenheim (ots)

Am Freitag, den 01.07.2022, um 18:35 Uhr meldet die Berufsfeuerwehr Mainz der Polizei Ingelheim den Brand einer Hecke in der Sportplatzstraße in Bubenheim. Durch die eingesetzten Kräfte wird vor Ort festgestellt, dass zudem mehrere Baumstämme auf einem Privatgrundstück und eine Papiermülltonne auf einem weiteren Privatgrundstück in Brand gesetzt wurden. Aufgrund der Distanz der drei Brandherde zueinander wird seitens der Polizei sowie der Feuerwehr von einer externen vorsätzlichen Entzündung durch einen unbekannten Täter ausgegangen. An mehreren Baumstämmen entstehen Sachschäden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

