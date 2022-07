Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Betrugsmasche durch Scheinfirmen mittels Kartenlesegerät

Ingelheim (ots)

Am Samstag, den 02.07.2022, erscheint die Geschädigte auf der Polizeiinspektion Ingelheim und gibt an, unrechtmäßige Abbuchungen durch eine Sanitärfirma erfahren zu haben. Zuvor habe die Geschädigte über einschlägige Suchmaschinen im Internet nach einer Sanitärfirma zur Installation eines Waschbeckens gesucht. Das erste Suchergebnis erschien der Geschädigten am geeignetsten. Nach dem ersten Versuch telefonischen Kontakt mit der Firma aufzunehmen, habe niemand ihren Anruf entgegengenommen. Daraufhin sei sie durch eine andere unbekannte Nummer zurückgerufen worden und es sei ein Termin vereinbart worden. Im Rahmen des Termins seien zwei Handwerker in der Wohnung der Geschädigten erschienen und hätten eine unrealistische Preisindikation abgegeben. Die Geschädigte hätte daraufhin Abstand von dem Angebot genommen und sei nun dazu gedrängt worden, für die Anfahrt der Handwerker zu zahlen. Nachdem die Geschädigte schlussendlich über ein Kartenlesegerät mit defektem Display eine angeblich geringe Summe Zahlen gezahlt hätte, stellt sie im späteren Verlauf fest, dass zu diesem Zeitpunkt 1900 EUR bei einer Bank in Mönchengladbach bar von ihrem Bankkonto abgehoben wurden.

Es liegen keine Hinweise auf die Täter vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/65-510 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

