Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Festnahme nach Einbruch auf Firmengelände - Diebstahl von Roller

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Festnahme nach Einbruch auf Firmengelände

Bebra. Beamten der Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda gelang es am frühen Mittwochmorgen (01.03.) zwei Männer im Alter von 33 und 31 Jahren nach einem Einbruch auf ein Firmengelände in der Bebritstraße festzunehmen.

Eine aufmerksame Zeugin hatte die Polizei gegen 1.35 Uhr über zwei Unbekannte auf dem Firmengelände informiert, nachdem ihr Hund angeschlagen hatte. Die Täter hatten zuvor eine Umzäunung gewaltsam geöffnet, um verschiedene Elektrogeräte und Lebensmittel im Gesamtwert von etwa 400 Euro von dem Firmenareal zu stehlen. Dabei hatten sie zudem 150 Euro Sachschaden verursacht. Als die Beamten nur wenige Minuten später am Tatort eintrafen, nahmen sie die beiden Männer deutscher Staatsangehörigkeit fest.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Tatverdächtigen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld ermittelt nun des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls gegen die Männer.

Diebstahl von Roller

Bebra. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Mittwoch (01.03.) ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Yamaha mit dem Versicherungskennzeichen 170 WID. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war die Batterie des Zweirads ausgebaut gewesen. Der Roller noch unbekannten Werts stand zur Tatzeit in der Straße "Im Göttinger Bogen". Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell