Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Jacke gestohlen

Fulda (ots)

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Die beiden amtlichen Kennzeichen KG-SN 258 eines Pkw entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (01.03.). Zur Tatzeit stand das Auto auf dem Parkplatz einer Firma in der Hermann-Muth-Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Jacke gestohlen

Fulda. Am frühen Donnerstagmorgen (02.03.), zwischen 2 Uhr und 3 Uhr, entwendete ein Unbekannter die Jacke eines Fuldaers in einer Gaststätte in der Mühlenstraße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hing die Jacke - in der sich auch ein Smartphone und ein Schlüssel befanden - im Tatzeitraum an einer öffentlichen Garderobe der Lokalität. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 250 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell