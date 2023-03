Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Alsfeld (ots)

In der Zeit von Montag (27.02.), 21 Uhr, bis Dienstag (28.02.), 10 Uhr, kam es in der Freiligrathstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der geschädigte Fahrzeugbesitzer parkte seinen schwarze PKW Toyota Auris ordnungsgemäß in Höhe der Freiligrathstraße 16 in einer dortigen Parkbucht am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Landgraf-Hermann-Straße. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beabsichtigte offenbar mit seinem PKW eine angrenzende Parklücke zu nutzen. Hierbei streifte er den geparkten Toyota. An dem Toyota entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugfront in Höhe von circa 1.000 Euro

Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter zu genügen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631 974-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

