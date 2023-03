Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbörse gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Während eines Einkaufs in einem Geschäft in der Homberger Straße entwendeten Unbekannte am Dienstagvormittag (28.02.), gegen 11.10 Uhr, die Geldbörse einer Frau aus Bad Hersfeld. Zur Tatzeit hatte die Dame ihren Geldbeutel in ihrer Handtasche aufbewahrt, welche sie an ihren Einkaufwagen gehangen hatte. Die Täter nutzten einen unbemerkten Moment und griffen das Diebesgut von noch unbekanntem Wert. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

