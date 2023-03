Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien - Einbruch in Garage - Sachbeschädigung an Pkw

Fulda (ots)

Farbschmierereien

Fulda. In der Nacht auf Montag (28.02.) beschmierten Unbekannte die Wände im Bereich des Hauseingangs eines Mehrfamilienhauses in der Friedensstraße mit Hakenkreuzen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Garage

Fulda. In der Brüder-Grimm-Straße brachen Unbekannte in der Nacht auf Montag (28.02.) eine Garage auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Pkw

Flieden. Zwischen Sonntag (26.02.), 18.30 Uhr und Montag (27.02.), 5.30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Flieden in der Huttener Straße einen Pkw (Dodge Durango). Der Pkw war in der Hofeinfahrt des Anwesens abgestellt. Der oder die unbekannten Täter verkratzten den Lack des Fahrzeugs an mehreren Stellen. Der Sachschaden an dem Pkw wird auf 300 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter Telefon 06655/96880.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell