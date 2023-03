POL-OH: Diebstahl von Fahrrädern

Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Fahrrädern

Grebenau. In der Nacht zu Dienstag (28.02.) entwendeten Unbekannte in der Berngeröder Straße vier Pedelecs im Gesamtwert von etwa 18.000 Euro. Zur Tatzeit standen die Zweiräder in einem Raum eines Mehrfamilienhauses, welcher zuvor durch die Täter gewaltsam geöffnet worden war. Bei dem Diebesgut handelt es sich um zwei Fahrräder der Marke Cube - beide Modell Stereo Hybrid 160 HPC - , ein Bike des Herstellers Raymon Trail E 10.0 sowie ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls Sonic EVO AM 4 Diamant. Zudem entstand Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

