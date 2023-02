Northeim (ots) - Northeim, Nordhäuser Weg, Montag, 06.02.2023, 11.30 - 12.15 Uhr NORTHEIM (Wol) - Bargeld gestohlen. Ein 80-jähriger Northeimer hat sich am Montag zwischen 11.30 - 12.15 Uhr in einem Aldi-Markt im Nordhäuser Weg in Northeim befunden und wurde dort bestohlen. Durch eine unbekannte Person wurde ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche der Hose entnommen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. Die Geldbörse konnte im Anschluss im Markt wieder ...

