Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gesonderte Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.01.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Kombinierte Sonderkontrolle zur Thematik "Drogenerkennung im Straßenverkehr++

Landkreis Leer - Kombinierte Sonderkontrolle zur Thematik "Drogenerkennung im Straßenverkehr"

Nach intensiver Vorbereitung führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Leer Emden zusammen mit den Teams des GPT (Grenzüberschreitendes Polizeiteam), Kräften der Koninklijke Marechausee (NL) und Kräften des Hauptzollamtes Oldenburg am 18.01.2023 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr stationäre Kontrollen durch. Unter anderem wurde eine feste Kontrollstelle im Bereich Leerort eingerichtet, eine weitere Kontrollstelle wurde in den Bereich Bunde-West aufgebaut. Zielrichtung dieser Kontrollaktion ist die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität, sowie auch die Ahndung von Fahrten unter Alkohol-und/oder Drogeneinfluss. Hierfür wurden Kontrollstellen im Bereich Leerort und im Bereich Bunde-West aufgebaut.

Die Einsatzkräfte kontrollierten insgesamt 61 Fahrzeuge und stellten verschiedenen Verstöße fest. Unter anderen wurde ein 24-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger (40t zGG) kontrolliert, welcher den Zug im öffentlichen Verkehrsraum führte, obwohl ihm die Fahrerlaubnis für das Bundesgebiet bereits 2021 unanfechtbar entzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurden zudem fünf Fahrzeugführer im Alter von 20 bis 52 Jahren festgestellt, die ihren Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten. Allen fünf Personen wurde eine Blutprobe entnommen und ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein 36-jähriger Fahrzeugführer schaltete im Verlauf der Kontrolle wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Mobiltelefon ein, filmte die kontrollierenden Beamten und war bereits im Begriff das Video online zu versenden. Ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das KunstUrhG wurde eingeleitet. Im Rahmen der weiteren zu treffenden Maßnahmen leistete der Mann aktiven Widerstand gegen einige eingesetzte Kräfte. Zudem wurden noch diverse sonstige Verkehrsverstöße, wie z.B. Verstoß gegen die Gurtpflicht, festgestellt. Sonderkontrollen zu verschiedenen Themenbereichen werden von der Polizeiinspektion Leer/Emden mit Unterstützung weiterer Fachkräfte regelmäßig unangekündigt durchgeführt.

