POL-LER: Nachmeldung zur Pressemitteilung der PI Leer/Emden vom 17.01.2023

PI Leer/Emden (ots) - ++Verkehrsunfallflucht++Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung++Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ++Ladendiebstahl++Unfall zwischen zwei Pkw++Unfall mit alleinbeteiligtem Pkw++Kollision mit einem Baum++ Emden - Verkehrsunfallflucht Am 16.01.2023 kam es in der Zeit von 13:30 Uhr bis 21:00 Uhr zu einer Unfallflucht an der Wolfsburger Straße. In ...

