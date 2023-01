Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden von Sonntag, 15.01.2023

Leer (ots)

++ Verkehrsunfallflucht (Zeugen gesucht) ++ Fahrten unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss ++ Brand eines Carports ++

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht -

Leer- In der Zeit von ca. 10:00 Uhr bis ca. 11:30 Uhr wurde am Samstag, 14.01.2023, ein auf dem Parkplatz des Zollhauses geparkter Pkw BMW, 1er, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Fahrt mit einem E-Scooter unter Betäubungsmitteleinfluss

Leer- Am 14.01.2023, gegen 17:20 Uhr, kontrollierte eine Streife in der Annenstraße einen 14-Jährigen aus Leer, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 14-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Diesem wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Führen eines Pkw unter Alkoholeinfluss

Westoverledingen- Am 15.01.2023, gegen 01:10 Uhr, wurde ein 34-jähriger Bulgare, wohnhaft in Westoverledingen, der mit einem VW Passat (bulgarisches Kennzeichen) im Schulring unterwegs war, durch eine Streifenbesatzung aus Leer kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der 34-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei diesem einen Wert von 0,75 Promille. Im Anschluss bestätigte ein weiterer Test auf der Wache in Leer diesen Wert. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Brand eines Carports

Leer- Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:10 Uhr, bemerkte eine Besatzung der Diensthundeführergruppe Aurich ein Feuer unter einem Carport in der Plytenbergstraße. Fast zeitgleich ging in dieser Sache ein Notruf bei der Leitstelle in Wittmund ein. Die Versuche der Streifenbesatzung, das Feuer zu löschen, scheiterten. Erst durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Ein angrenzendes, unbewohntes Nebengebäude, wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandursache ist bislang unklar. Der entstandene Schaden wird auf ca. 50000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell