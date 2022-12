Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto zerkratzt (19.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben am Montag zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr ein auf der Bürkstraße vor dem Haus Nummer 24 abgestelltes Auto beschädigt. Die Täter zerkratzten die rechte hintere Seite und Fahrertür eines roten Seat Leon. Dadurch verursachten sie einen Schaden in Höhe von über 1.000 Euro. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 entgegen.

