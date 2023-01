POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.01.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Verkehrsunfälle++Paar bei Diebestour gestellt++Einbruch in Firmengebäude++

Uplengen/ BAB 28 - Unfall mit Reh

Am 18.01.2023 kam es gegen 08:09 Uhr auf der A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg zu einem Zusammenstoß mit einem Reh. Ein 50-jähriger Mann aus Emden befuhr den genannten Bereich, als aus Richtung des dortigen Wildschutzzaunes ein Reh auf die Fahrbahn lief. Der Mann konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht verhindern, welches auch an der Unfallstelle verendete. Die Autobahnpolizei leitete den Unfallbeteiligten mit seinem im Frontbereich beschädigten Fahrzeug von der Autobahn ab und nahm den Unfall auf. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass auch auf Autobahnen, die durch in Ostfriesland üblichen feldreichen Gegenden führen, Wildwechsel stattfindet.

Hesel - Zusammenstoß mit stehender Verkehrsteilnehmerin

Am 18.01.2023 kam es 10:02 Uhr auf der Stikelkamper Straße in Höhe der Einmündung zur Grepelstraße zu einem Unfall. Eine 41-jährige Frau aus Hesel befuhr die Stikelkamper Straße in Fahrtrichtung Hesel und hatte die Absicht nach links in die Grepelstraße einzubiegen. Dabei übersah sie aufgrund von Sonneneinblendung eine 69-jährige Moormerländerin, die im Einmündungsbereich mit ihrem Fahrrad stand. Die Frau aus Hesel prallte gegen die Frau aus Moormerland, welche dadurch verletzt und zur Versorgung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die Polizei Moormerland hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Emden/ BAB 31 - Auffahrunfall

Am 18.01.2023 kam es gegen 12:55 Uhr auf der A 31 in Fahrtrichtung Emden zu einem Auffahrunfall. In dem Kurvenbereich zwischen Pewsum und Emden-West kam es verkehrsbedingt zu einem Rückstau, welcher von einem 55-jährigen Mann aus Bremen übersehen wurde. Er fuhr auf das bereits verkehrsbedingt stehende Fahrzeug eines 45-jährigen Emders auf, welcher dabei leicht verletzt wurde. Der Bremer und der 64-jährige Beifahrer des Emders blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden leicht beschädigt, blieben aber fahrbereit und konnten von der Autobahn abgeleitet werden. Die Autobahnpolizei hat den Unfall aufgenommen.

Westoverledingen - Unfall während eines Überholvorganges

Für Überholmanöver gibt es klare Regeln. Verboten ist es dann, wenn der Gegenverkehr behindert oder gefährdet wird, oder wenn die Verkehrslage unklar ist. Zudem muss derjenige, der zum Überholen ausscheren will, eine Gefährdung des nachfolgenden Verkehrs ausschließen können und vor allem einen ausreichenden Seitenabstand zu anderen Verkehrsteilnehmern einhalten. Oftmals kommt es zu Missverständnissen und auch Unfällen, wenn Fahrzeuge in Form einer Kolonne hinter einem langsameren Fahrzeug herfahren. Nicht selten setzen dann zuerst die hinteren Fahrzeuge aus der Kolonne zum Überholen an und es kommt zu Konflikten mit Fahrzeugen, die aus dem vorderen Bereich der Fahrzeugschlange zum Überholen ansetzen. Einen solchen Vorfall mit Unfall hat es am 18.01.2023 gegen 16:39 Uhr auf der Bundesstraße 70 in Fahrtrichtung Papenburg gegeben. Auf dem Teilstück zwischen Breinermoor und Folmhusen bewegte sich eine Fahrzeugschlange hinter einem langsameren Verkehrsteilnehmer, welcher aufgrund von Gegenverkehr nicht überholt werden konnte. Als die Gegenfahrbahn frei war, setzte ein 53-jähriger Mann aus Rhauderfehn aus dem hinteren Bereich der Kolonne zum Überholen an. Er hatte bereits einige Fahrzeuge aus der Schlange überholt, als im vorderen Bereich eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus Westoverledingen ebenfalls zum Überholen ansetzte, obwohl sich der 53-jährige bereits neben dem Fahrzeug der 22-jährigen befand. Der 53-jährige versuchte durch Ausweichen einen Zusammenstoß zu vermeiden, kam dabei aber ins Schleudern, touchierte das neben ihm befindliche Fahrzeug und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er auf einer Grünfläche stehen blieb. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei Überholmanövern immer besondere Vorsicht geboten ist. Grundsätzlich ist das Überholen aus dem hinteren Bereich einer Kolonne gestattet, wenn keine unklare Verkehrslage besteht. Wer zum Überholen ansetzt hat auch immer den rückwärtigen Verkehr zu beachten. Wenn sich bereits von hinten ein Fahrzeug im Überholvorgang nähert, darf nicht ausgeschert werden. In diesem Fall entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, wobei der Wagen des 53-jährigen durch ein Fachunternehmen geborgen werden musste. Verletzungen des Mannes aus Rhauderfehn wurden bei der Unfallaufnahme nicht bekannt. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Maßnahmen eingeleitet.

Leer - Paar bei Diebestour gestellt

Dank des Hinweises aufmerksamer Zeugen konnte gestern Vormittag ein Paar gefasst werden, welches in der Mühlenstraße auf einer Diebestour war. Gegen kurz nach 11 Uhr war die Polizei über eine 33-Jährige und einen 30-Jährigen informiert worden, welche in verschiedenen Geschäften in der Fußgängerzone Ladendiebstähle begangen hatten. Durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass die beiden in zwei Geschäften diverse Gegenstände, unter anderem Bekleidung, Waschmittel und Kerzen entwendet hatten. Bei der Durchsuchung des 30-Jährigen konnte zudem eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Den Geschäften wurde das erlangte Diebesgut durch die Polizei ausgehändigt. Die beiden Leeraner müssen sich nun in diversen Strafverfahren verantworten.

Uplengen - Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bisher Unbekannte in ein Firmengebäude in der Grünen Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster zu einer Werkstatt auf und gelangten von dort in einen Bürotrakt. Hier wurden in einem Umkleideraum diverse Spinde durchsucht. In einem Büroraum wurden die Täter schließlich fündig und entwendeten einen dreistelligen Geldbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die zur Tatzeit zwischen 22:30 Uhr und 05:30 Uhr auffällige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme.

