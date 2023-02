POL-NOM: Leicht verletzte Person bei Unfall

Northeim (ots) - Northeim, Braunschweiger Gasse / Parkplatz, Montag, 06.02.2023, 09.15 - 10.30 Uhr NORTHEIM (Wol) - Zeugen gesucht. Am Montag zwischen 09.15 - 10.30 Uhr kam es in der Straße Braunschweiger Gasse zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der beschädigte Pkw Renault wurde in einer Parkbucht abgestellt. Als die beiden Personen zum Pkw zurückkehrten, bemerkten sie einen Schaden an der hinteren rechten Tür und dem Kotflügel (hinten rechts). Der ...

