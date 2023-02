Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Einbeck (rod), B 3, Fahrtrtg. Northeim, Höhe Abfahrt Hannoversche Str.

Am Montag, den 06.02.2023, kam es gegen 14.40 Uhr auf der B3 in Fahrtrichtung Northeim zu einem Auffahrunfall, als eine 70-jährige Fahrzeugführerin aus dem LK Holzminden ihren Mercedes-PKW verkehrsbedingt abbremsen musste und der nachfolgende PKW VW Caddy eines 42 Jahre alten Mannes aus Dassel auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstanden durch den Zusammenstoß Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 7.500 Euro. Alle beteiligten Personen blieben unverletzt. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell