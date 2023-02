POL-NOM: Geldbörsendiebstahl

Uslar (ots) - USLAR/BODENFELDE (Kl) Fr., 03.02., 14:00 Uhr - So., 05.02.2023, 16:00 Uhr Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen, durch Aufhebeln eines verschlossenen Fensters, Zutritt zu einer Kindertagesstätte in Bodenfelde und durchwühlten Schubladen und Schränke. Im gleichen Zeitraum hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Uslar auf und ...

mehr