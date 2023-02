Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Drei Einbrüche am Wochenende

Uslar (ots)

USLAR/BODENFELDE (Kl) Fr., 03.02., 14:00 Uhr - So., 05.02.2023, 16:00 Uhr Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Sonntagmorgen, durch Aufhebeln eines verschlossenen Fensters, Zutritt zu einer Kindertagesstätte in Bodenfelde und durchwühlten Schubladen und Schränke. Im gleichen Zeitraum hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Uslar auf und entwendeten Schmuck. Die Höhe des Schadens ist bisher noch nicht bekannt. Zu einem dritten Einbruch in ein Ferienhaus, in einem Bodenfelder Ortsteil kam es in der Zeit von Samstag- bis Sonntagabend. Hier verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt durch eine rückwärtig gelegene Holztür. Zimmer wurden betreten und durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Hinweise erbittet die Polizei Uslar unter der Tel.:05571-926000

