Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufgefundenes hochwertiges Pedelec

Bad Gandersheim (ots)

Steinweg 40, 01.02.2023, 22:00 Uhr

In den späten Abendstunden des vergangenen Mittwochs fiel einem aufmerksamen Bürger im Steinweg ein ungesichertes hochwertiges Pedelec auf dem Gehweg auf. Dieser entschloss sich, dass Pedelec mitzunehmen und es am nächsten Tag dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu übergeben. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec der Marke Giant, Modell RoamXR, in dunkelgrau. Der Eigentümer kann sich beim Polizeikommissariat Bad Gandersheim melden (05382-919200) und das Pedelec dort unter Vorlage eines Eigentumsnachweises abholen. (Gei)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell