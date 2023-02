Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person im Bereich der Polizeistation Hünfeld

Hünfeld (ots)

Am Dienstag (28.02.2023) kam es gegen 09:30 Uhr auf der Kreisstraße 140, zwischen Sargenzell und Hünhan, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkw´s beteiligt waren und eine Person verletzt wurde. Ein 28-jähriger Mann aus dem Wartburgkreis fuhr mit seinem Transporter aus Richtung Sargenzell in Fahrtrichtung Hünhan. In einer Rechtskurve, etwa 350 Meter vor dem Ortseingang Hünhan, kam dem Fahrer des Transporters ein grauer SUV so weit auf seinem Fahrstreifen entgegen, dass er mit seinem Transporter nach rechts ausweichen musste. Hierbei geriet das Fahrzeug ins Schleudern, fuhr anschließend nach links in den angrenzenden Straßengraben und kam dort zum Stillstand. Hierbei verletzte sich der Fahrer des Transporters leicht. Der graue SUV entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den grauen SUV geben können werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06658-96580 oder jede andere Polizeidienststelle zu melden oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fabel, PHK (Polizeistation Hünfeld)

