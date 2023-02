Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall mit Radfahrer

Fulda. Bei einem Unfall am Montag (27.02.) erlitt ein 18-jähriger Radfahrer aus Fulda leichte Verletzungen. Er befuhr, gegen 12.45 Uhr, die Hermann-Muth-Straße aus Richtung Gerloser Weg kommend in Fahrtrichtung Daimler-Benz-Straße. Im Bereich der verengten Bahnunterführung wollte ein 59-jähriger Skoda-Fahrer, welcher auf der Hermann-Muth-Straße in gleicher Richtung unterwegs war, nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen im Bereich einer Engstelle an dem Radfahrer vorbeifahren und touchierte ihn hierbei aus noch unklarer Ursache seitlich. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Zusammenstoß

Petersberg. Sachschaden in Höhe von etwa 22.500 Euro entstand bei einem Unfall am Montag (27.02.). Ein 56-jähriger Daimler-Fahrer befuhr gegen 7.10 Uhr die Lehnerzer Straße in Fahrtrichtung Stöckelser Straße und überquerte nach aktuellem Kenntnisstand die Kreuzung Lehnerzer Straße / Stöckelser Straße, um dem Straßenverlauf der Lehnerzer Straße zu folgen. Hierbei stieß er aus noch ungeklärter Ursache mit einem 53-jährigen Mitsubishi-Fahrer, welcher die Stöckelser Straße aus Fahrtrichtung Almendorf kommend in Fahrtrichtung Petersberg befuhr, zusammen.

Polizeistation Fulda

HEF

Wildunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Kirchheim. Am Sonntag (26.02.), gegen 6:20 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Mann aus Waldkappel mit einem Lkw die Kreisstraße 35 von Rotterterode kommend in Richtung Goßmannsrode. Dabei überquerte nach derzeitigem Kenntnisstand eine Wildschweingruppe die Fahrbahn. Beim Versuch den Tieren auszuweichen, geriet der Lkw zunächst nach rechts in den Straßengraben und dann nach links in eine Böschung. Dort kam der Sattelzug an einem kleinen Abhang zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der 34-jährige Fahrer aus Waldkappel leicht verletzt. Der Lkw musste geborgen werden. Am Straßenbelag und den angrenzenden Bäumen entstand Sachschaden. Die beschädigte Fahrbahndecke wurde anschließend umgehend durch die zuständige Straßenmeisterei abgesichert. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 25.000 Euro.

Fahrzeug touchiert

Bad Hersfeld. Am Freitag (24.02.), gegen 19:50 Uhr, befuhr eine 28-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem VW Golf die Straße "Unter der Stiegel" von der Petersberger Straße kommend in Fahrtrichtung Dreherstraße. In Höhe der Hausnummer 18 streifte die Frau aus noch unklarer Ursache einen dort geparkten Mitsubishi Eclipse Cross einer 58-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Es entstand Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

Verkehrsunfall

Philippsthal. Am Montag (27.02.), gegen 5:25 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Mann aus Philippsthal mit einem VW Polo die Eisenacher Straße in Richtung Philippsthal. In Höhe der Hausnummer 20 geriet der Polo aus derzeit ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort zunächst seitlich mit einem VW Transporter eines 37-jähriger Mannes aus Gerstungen zusammen. Anschließend kollidierte der Polo noch frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 18.500 Euro. Der 60-jährige Unfallverursacher verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 54-jährige Lkw-Fahrer aus Botterode-Trusetal wurde ebenfalls leicht verletzt und begab sich selbständig zu einem Arzt.

Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (28.02.), gegen 5:50 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Mann aus Eisenach mit seinem schwarzen Skoda Octavia den linken Fahrstreifen der Bundesstraße 62 stadteinwärts. Ein vorausfahrender, blauer und bislang unbekannter Pkw bremste nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen plötzlich ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Eisenacher den Skoda auf den rechten Fahrstreifen. Dort streifte er den Mitsubishi Space Star einer 49-jährigen Frau aus Bebra, die gerade den rechten der stadteinwärts führenden Fahrstreifen nutzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

