Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Kreisverkehr K 5910, Lkr. Tuttlingen) Unfall in einem Kreisverkehr fordert mehrere tausend Euro Schaden (01.03.2022)

Aldingen, Kreisverkehr K 5910, Lkr. Tuttlingen (ots)

Mehrere tausend Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der am späten Dienstagnachmittag im Kreisverkehr Schuraer Straße und Kreisstraße 5910 am Ortsrand Aldingen Richtung Schura passiert ist. Ein 41-Jähriger fuhr gegen 16.15 Uhr mit einem Mitsubishi in den Kreisverkehr ein, ohne auf einen Audi eines 49 Jahre alten Autofahrers zu achten, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell