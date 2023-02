POL-OH: Kennzeichen gestohlen

Lauterbach (ots) - Am Montag (27.02.), zwischen 07:50 Uhr und 15:20 Uhr, ereignete sich im Bereich der Ausfahrt der Notaufnahme des Eichhofkrankenhauses eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug berührte beim Wenden oder Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Mercedes. Es entstand Sachschaden an der hinteren Tür der Fahrerseite. Im Anschluss an den Unfall flüchtete der ...

