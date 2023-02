Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht mit Sachschaden

Lauterbach (ots)

Am Montag (27.02.), zwischen 07:50 Uhr und 15:20 Uhr, ereignete sich im Bereich der Ausfahrt der Notaufnahme des Eichhofkrankenhauses eine Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug berührte beim Wenden oder Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Mercedes. Es entstand Sachschaden an der hinteren Tür der Fahrerseite. Im Anschluss an den Unfall flüchtete der Verursacher in unbekannte Richtung, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise zu der Unfallflucht bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641 / 971-0, das Polizeipräsidium Osthessen unter 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gef.: Lips, POK, Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell