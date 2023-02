Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Alleinunfall

Eiterfeld. Am Samstag (25.02.), gegen 12.45 Uhr, kam es auf der L 3380 im Bereich Körnbach zu einem Alleinunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg die Landstraße aus Richtung Körnbach kommend in Richtung des Abzweigs zur K148 nach Steinbach. Aus noch unklarer Ursache kam der Fahrer dabei mit seinem Daimler Chrysler am Ende einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, berührte mit der Unterseite des Pkw einen Wasserdurchlass und beschädigte einen Leitpfosten. Anschließend kam das Auto in einem angrenzenden Flutgraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt, sodass Öl auf die Fahrbahn sowie in den Flutgraben gelangte. Vor diesem Hintergrund wurden die Straßenmeisterei Hünfeld sowie die Untere Wasserbehörde verständigt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 2.750 Euro. Der 32-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Philippsthal. Am frühen Montagmorgen (27.02.), gegen 5.25 Uhr, ereignete sich auf der B 62 im Bereich Heimboldshausen ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 60-Jähriger aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit einem VW Polo die Eisenacher Straße aus Richtung Friedewald kommend in Richtung Philippsthal. Aus noch unklarer Ursache geriet der Fahrer dabei auf die Gegenfahrspur und kollidierte seitlich mit dem Transporter eines entgegenkommenden 37-Jährigen aus dem Wartburgkreis. Anschließend stieß der Polo-Fahrer frontal mit dem ebenfalls in entgegengesetzte Richtung fahrenden Opel Vivaro eines 54-jährigen Mannes aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen zusammen. Der Mann aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 54-Jährige verletzte sich und suchte eigenständig einen Arzt auf. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von circa 18.500 Euro.

