POL-OH: Zigarettenautomat gesprengt - Einbrüche

Zigarettenautomat gesprengt

Künzell. In der Straße "Am Hahlfeld" sprengten Unbekannte am Freitagabend (24.01.), gegen 21.35 Uhr, einen Zigarettenautomaten auf. Dabei wurde ein Metallteil des Automaten gegen ein parkendes Auto geschleudert, das dadurch beschädigt wurde. Die Langfinger entwendeten in der Folge eine noch unbekannte Menge an Bargeld und Zigaretten. Es entstand zudem Sachschaden von insgesamt rund 4.000 Euro. Wie genau die Täter den Automaten aufsprengten, ist momentan noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen der Polizei. Ein Zeuge konnte zwei Männer und eine Frau beobachten, die sich kurz nach der Tat vom Automaten entfernten. Er beschreibt diese folgendermaßen: Die Männer waren dunkel gekleidet. Einer der jungen Männer hatte eine weiße Tüte bei sich, die junge Frau trug einen weißen Mantel mit Fellkragen. Ob die Personen mit der Tat in Verbindung stehen, müssen die Ermittlungen klären. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bahnhofsgebäude

Hünfeld. Unbekannte brachen am Freitagmorgen (24.02.), gegen 5.50 Uhr, in das Bahnhofsgebäude in der Bahnhofsstraße ein. Die Täter hebelten dazu eine Stahltür auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Einbruch in Geschäftsgebäude

Fulda. In der Marktstraße brachen Unbekannte am Freitag (24.02.) in einen Handyladen ein. Die Täter hebelten die Zugangstür auf und stahlen mehrere Vorführ-Smartphones im Wert von circa 2.400 Euro. Es entstand 500 Euro Sachschaden.

Einbruch in Gaststätte

Hünfeld. In der Klingelstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (25.02.), gegen 4.20 Uhr, in eine Gaststätte ein. Die Täter hebelten zwei Fenster des Schnellrestaurants auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Bargeld und verursachten circa 3.500 Euro Sachschaden. Bei den Ermittlungen haben sich Hinweise auf zwei Täter ergeben, die folgendermaßen beschrieben werden können: Täter 1: männlich, circa 15 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur, bekleidet mit einem hellen, farbigen Kapuzenpullover und einer hellen Jacke, führte einen Rucksack mit sich, Täter 2: männlich, circa 15 bis 25 Jahre alt, normale Statur, bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpullover, dunkler Jacke mit Reflektor-Streifen und dunklen Handschuhen.

Versuchter Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Fulda. Am 20. Februar wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor versucht hatten, in der Schlitzer Straße im Stadtteil Horas in einen Lebensmittelmarkt einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Zugangstür, verursachten jedoch rund 100 Euro Sachschaden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Hosenfeld. Ein Einfamilienhaus im Schulpfad wurde am Samstagnachmittag (25.02.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnräume. Sie stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro und hinterließen circa 400 Euro Sachschaden.

