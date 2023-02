POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Lauterbach

Polizeipräsidium Osthessen

Bedrohung und Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluß, Schotten

Am Samstag, 25.02.23, kam es gegen 19:50 Uhr in einem Firmengelände in Schotten, in der Straße "Auf der Au" zu einem Streit zwischen zwei polnischen und zwei 30 und 34 jährigen rumänischen Bauhelfern. Im Verlauf dieses Streits griffen sich die -offensichtlich stark alkoholisierten - rumänischen Bauhelfer herumliegende Küchenmesser und drohten damit ihren Kontrahenten. Als der Firmenchef die Sache mitbekam, verständigte er die Polizei und schickte die rumänisch stämmigen Bauhelfer vom Firmengelände. Die beiden verließen das Gelände auch, nahmen aber den Schlüssel für ein Firmenfahrzeug mit. Die eingetroffene Polizeistreife machte sich umgehend an die Fahndung nach den beiden. Diese hatten sich in der Zwischenzeit des Firmenfahrzeugs bemächtigt und damit einen Verkehrsunfall in Höhe der Tankstelle in der Vogelsbergstraße verursacht. Dabei waren sie derart auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren, daß dieses von der Straße abkam und der 43jähriger Fahrer aus Schotten schwerverletzt ins Krankenhaus Schotten gebracht werden mußte. Die beiden Unfallverursacher flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Trotz intensiver Fahndung mit Unterstützung der Polizei aus Büdingen und des Polizeihubschraubers konnten sie in dieser Nacht nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Einbruch und Feuer in ehemaliger Gesamtschule, Schlitz

In der Nacht von Samstag, 25.02.23, auf Sonntag, 26.02.23, drangen Unbekannte in das leerstehende Gebäude der ehemaligen Gesamtschule Schlitz ein. Dort begaben sie sich auch in den Chemieversuchsraum. Hier befanden sich in den Schränken noch einige Glasfläschchen mit Inhalt, wie sie für Schulversuche benötigt werden. UT warfen einige der Fläschchen auf den Boden bzw. aus dem Fenster. Anschließend gingen sie zum ehemaligen Hausmeisterbüro und entzündeten dort alte Folienmappen und Reste von Kopierpapier. Die Freiwillige Feuerwehr Schlitz war mit einem Zug vor Ort und löschte das Feuer. Durch das Feuer entstand kein größerer Schaden. Desweiteren wurden Farbschmierereien an den Wänden festgestellt, wobei nicht bekannt ist, ob diese schon alt sind.

