POL-OH: An mehreren Tankdeckeln gehebelt - Einbruch in Friedhofskapelle - Einbruch in gewerbliches Objekt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

An mehreren Tankdeckeln gehebelt

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte hebelten zwischen Montag (20.02.) und Donnerstag (23.02.) an den Tankdeckeln von mindestens fünf Fahrzeugen. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gelang es den Tätern jedoch nicht, die Verriegelungen zu öffnen, um an den Treibstoff zu gelangen. Im Tatzeitraum standen die Pkw im Campingweg. Insgesamt entstand Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne oder denen ebenfalls gleichgelagerte Beschädigungen an ihren Fahrzeugen aufgefallen sind, wenden sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Friedhofskapelle

Bad Hersfeld. Die Tür einer Friedhofskapelle in der Straße "Alter Kirchweg" brachen Unbekannte zwischen Freitagmittag (24.02.) und Samstagvormittag (25.02.) auf. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts aus den Räumlichkeiten entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in gewerbliches Objekt

Bad Hersfeld. Am Sonntagabend (26.02.), gegen 20.45 Uhr, brachen mindestens drei Unbekannte in ein gewerblich genutztes Objekt in der Straße "Badestube" ein. Nach momentanen Erkenntnissen traten zwei Täter die Tür des Gebäudes ein, während eine dritte Person vor dem Objekt wartete. Als die Einbrecher von einem Zeugen wahrgenommen wurden, der umgehend die Polizei informierte, flüchteten die Unbekannten unerkannt in Richtung Klausturm. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

