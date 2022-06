POL-LWL: Polizei stellt Tankbetrüger

Plau am See (ots) - Am Mittwoch wurde in Plau während der Tageszeit in ein Einfamilienhaus eingebrochen bei dem unbekannte Täter unter anderem Bargeld und eine Geldkassette gestohlen haben. Der Vorfall ereignete sich während der Abwesenheit der Hauseigentümer. Nach bisherigen Erkenntnissen und dem Spurenaufkommen zufolge, sollen sich die unbekannten Täter über ein Fenster im Bereich der Terrasse gewaltsam Zutritt ...

