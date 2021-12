Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdiebinnen erbeuten Bankkarte und Geheimzahl

Kaiserslautern (ots)

Ein Ehepaar ist am späten Freitagnachmittag Opfer von zwei Trickdiebinnen geworden. Die Frauen klingelten bei den Senioren an der Tür und verwickelten sie in ein Gespräch. Die Verdächtigen baten den Mann, sie mit dem Auto an einen bestimmten Ort zu fahren. Zu dieser Fahrt kam es nicht. Allerdings waren die beiden Frauen einen Moment lang unbeobachtet im Wohnungsflur der Eheleute gestanden. Diese Zeit nutzen sie zum Diebstahl. Von der Garderobe stahlen sie einen Geldbeutel. Mit der erbeuteten Bankkarte wurden kurz darauf 1.000 Euro an einem Geldautomaten in Haßloch abgehoben. Die Geheimzahl fanden die Diebinnen im Portemonnaie. Die Geschädigten bewahrten sie dort zusammen mit der Bankkarte auf. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wem sind die beiden Frauen am späten Freitagnachmittag im Bereich der Triftstraße aufgefallen? Die Verdächtigen haben einen südländischen Teint. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

