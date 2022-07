Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Mercedes-Fahrer stößt mit Radfahrer zusammen und flüchtet

Duisburg (ots)

Der Fahrer eines weißen Mercedes soll am Sonntag (17. Juli) gegen 15 Uhr beim Auffahren auf ein Tankstellengelände an der Duisburger Straße einen Radfahrer angefahren haben. Der 42-Jährige stürzte und verletzte sich. Laut Zeugenaussagen stieg der Mercedes-Fahrer kurz aus. Nachdem er mit dem Radfahrer gesprochen hatte, ging er wieder zu seinem Wagen, setzte zurück und fuhr über die Duisburger Straße davon bevor er in die Gartenstraße abbog. Der verletzte Zweiradfahrer kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen zum Unfallfahrer aufgenommen und wertet Zeugenaussagen sowie Spuren aus. Weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

