Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: 22-Jähriger überfallen - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitagabend (15. Juli, 19:30 Uhr) einen 22-Jährigen in Höhe eines Supermarktes an der Kulturstraße / Ecke Düsseldorfer Straße überfallen und ausgeraubt. Der Räuber soll dem Duisburger mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, der daraufhin zu Boden fiel. Mit Bargeld als Beute flüchtete er dann in eine unbekannte Richtung. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den leicht verletzten 22-Jährigen. Zeugen, die den Überfall oder den Angreifer mit schwarzen Haaren beobachtet haben, werden gebeten unter der Rufnummer 0203 2800 Kontakt zum KK13 aufzunehmen.

