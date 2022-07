Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Motorradfahrer nach Unfall mit Beinverletzung in Klinik

Duisburg (ots)

Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochmittag (13. Juli, 11:50 Uhr) nach einem Unfall mit einer Beinverletzung in eine Klinik gekommen. Der Mann war auf dem Kalkweg unterwegs, als plötzlich eine 73-jährige Frau in ihrem Smart von dem Parkplatz am "Alfrediplatz" nach links auf den Kalkweg abbog. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Aktuell wird er stationär behandelt.

