POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Falsche Polizeibeamtin - 62-Jährige übergibt 1,4 Kilogramm Schmuck an "Frau Brauer"

Eine falsche Polizeibeamtin hat am Mittwoch (13. Juli) eine 62-Jährige aus Rumeln-Kaldenhausen um ihren Schmuck gebracht. Sie rief die Seniorin am Mittag an und stellte sich als "Frau Brauer" von der Polizei vor. Dann folgte die typische Lügengeschichte: Die Tochter der Seniorin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und sei nun in Untersuchungshaft. Gegen eine Kaution würde sie aber wieder freikommen. Und so suchte die 62-Jährige ihren gesamten Schmuck zusammen und fuhr am Nachmittag zum vereinbarten Treffpunkt nach Krefeld zur Bruchstraße. Dort übergab sie gegen 16:45 Uhr einen etwa 1,4 Kilogramm schweren Beutel an die Trickbetrügerin. Erst später kamen der Frau Bedenken und sie alarmierte die Polizei. Die sucht jetzt Zeugen:

Wer hat die Übergabe gesehen oder kann Angaben zu der Unbekannten machen? "Frau Brauer" wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt. Sie hat langes, lockiges, dunkles Haar und trug eine Brille, lange Ohrringe und ein weißes T-Shirt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 der Duisburger Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

