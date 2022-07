Polizei Duisburg

POL-DU: Hochemmerich: Radfahrer nach Unfall gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am Dienstagvormittag (12. Juli, 11:20 Uhr) im Bereich der Einmündung Gartenstraße/Rheinstraße von einer Autofahrerin (81) erfasst wurde - und dann weggelaufen ist. Die Frau im Mitsubishi war in Richtung Moerser Straße unterwegs, als sie dem von rechts kommenden Radfahrer die Vorfahrt nahm. Der Mann stürzte, stellte dann sein Fahrrad gegen einen Baum und ging in den Volkspark. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre, 1,70 Meter groß, schlanke Statur, dunkle Haare, schwarze Bekleidung, brauner Rucksack.

Das Verkehrskommissariat 21 bittet den Radfahrer, sich zur Klärung des Unfallhergangs zu melden. Ebenso werden Zeugen gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei Duisburg zu wenden (Rufnummer: 0203 2800).

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell