POL-DU: Offenbach/Duisburg: Fahndung erfolgreich - Vermisste Laila wieder da

Duisburg (ots) - Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochmittag (13. Juli, 11:50 Uhr) nach einem Unfall mit einer Beinverletzung in eine Klinik gekommen. Der Mann war auf dem Kalkweg unterwegs, als plötzlich eine 73-jährige Frau in ihrem Smart von dem Parkplatz am "Alfrediplatz" nach links auf den Kalkweg abbog. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten ...

