Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Sexuelle Belästigung im Zug nach Mainz

Mainz (ots)

Am Donnerstagabend, den 6. Januar 2022 wurde eine 21-jährige junge Frau in der S8 von Wiesbaden HBF nach Mainz HBF durch eine 28-jährige männliche Person sexuell belästigt. Dieser verfolgte die Geschädigte im Zug, setzte sich penetrant neben sie und berührte die junge Frau im Nacken- und Schulterbereich. Trotz der Aufforderung dies zu unterlassen, kam der Beschuldigte der jungen Frau immer näher, legte seinen Kopf auf ihre Schulter und machte von den Beiden ein Selfie. Aus Angst Opfer eines sexuellen Übergriffs zu werden, kontaktierte die Geschädigte eine Freundin, um sich mit ihr am HBF Mainz zu treffen. Da der Beschuldigte die beiden jungen Frauen auch nach Ankunft am HBF Mainz weiterverfolgte, suchten diese schließlich Zuflucht bei der DB-Sicherheit. Diese kontaktierten eine Streife des Bundespolizeireviers Mainz. Der Beschuldigte konnte durch die Streife in der Zwischenebene vor dem McDonald gestellt und kontrolliert werden. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der junge Mann schon mehrmals wegen Sexualdelikten in Erscheinung getreten war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dem Beschuldigten ein Platzverweis ausgesprochen und die beiden jungen Frauen wurden durch die Streife nach Hause gefahren, da diese emotional sehr aufgewühlt waren. Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Nötigung und sexueller Belästigung eingeleitet.

