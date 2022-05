LPI-EF: Diebstahl am letzten Schultag

Erfurt (ots) - Am Nachmittag des 13.05.2022 stahl ein schamloses Diebesgespann das Mobiltelefon einer Ärztin direkt vom Empfangstresen der Arztpraxis in der Erfurter Innenstadt. Anschließend flüchteten die Täter in einem ICE in Richtung Halle. Sich in Sicherheit wiegend, den Strafverfolgungsbehörden entkommen zu sein, bewegten sich die Diebe im Stadtbereich Halle. Hierbei rechneten die Täter jedoch nicht damit, dass ...

mehr