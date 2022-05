Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Mittwoch, zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Erdgeschosswohnung an der Johannes-Brahms-Straße. In den Räumen durchsuchten sie die Schränke nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter Bargeld mit.

An der Plaggenbrauckstraße öffneten Unkannte zwischen Dienstagnachmittag und Dienstagabend gewaltsam die Tür einer Erdgeschosswohnung. Sie nahmen Zigaretten, Wein und Weingläser mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

Mit Schmuck als Beute flüchteten unbekannte Täter vom Tatort nach einem Einbruch in eine Wohnung im Obergeschoss an der Herner Straße. Der Einbruch passierte am Mittwoch zwischen 09:30 Uhr und 14:30 Uhr. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell