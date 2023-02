Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in leerstehendem Wohnhaus

Helmstedt (ots)

Am Samstagabend wurde der Polizei Helmstedt ein Einbruch in einem z. Zeit nicht bewohntem Wohnhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Helmstedt gemeldet. Im Zeitraum vom Mittwoch bis Samstag gelangten bislang Unbekannte nach Einschlagen der Scheibe eines Terrassenfensters in das Gebäude und durchsuchten es augenscheinlich. Ob die Unbekannten fündig wurden, konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen, die verdächtige Personen im o.g. Zeitraum bemerkt haben, wenden sich bitte an die Polizei Helmstedt unter 05351-5210.

